Сегодня, 17 января, замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов проверил состояние контейнерных площадок вместе с представителем регионального оператора «Центр коммунального сервиса». Ситуация по вывозу мусора остается напряженной, вице-мэр поставил задачу зачистить площадки до завтрашнего дня, передает пресс-служба администрации города.
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На площадках установили знаки запрещающие парковку автомобилей возле контейнерной площадки, однако автовладельцы игнорируют данные требования. Водители мусоровозов оставляют им «приветственные» листовки.
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На контейнерной площадке на улице Российской, 57б ситуация еще хуже. Проезд обеспечен и машины не блокируют, но мусоровоз в этом году здесь был только один раз — 14 января. До этого последний раз мусор вывозили в прошлом году.
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Об этом Александру Астахову рассказала дворник, которая сама старается содержать площадку. По ее словам, на прошлой неделе управляющая компания привлекла технику и вывезла часть мусора.
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Аналогичная ситуация сложилась на соседней площадке по ул. Северной, 2, пожаловалась вице-мэру местная жительница. Александр Астахов поставил задачу зачистить площадки до 12:00 завтрашнего дня.
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Напомним, что ранее замглавы Челябинска по городскому хозяйству проверил состояние контейнерных площадок на территории Советского района вместе с главой района Владиславом Макаровым.