Сегодня, 17 января, замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов проверил состояние контейнерных площадок вместе с представителем регионального оператора «Центр коммунального сервиса». Ситуация по вывозу мусора остается напряженной, вице-мэр поставил задачу зачистить площадки до завтрашнего дня, передает пресс-служба администрации города.
На площадках установили знаки запрещающие парковку автомобилей возле контейнерной площадки, однако автовладельцы игнорируют данные требования. Водители мусоровозов оставляют им «приветственные» листовки.
На контейнерной площадке на улице Российской, 57б ситуация еще хуже. Проезд обеспечен и машины не блокируют, но мусоровоз в этом году здесь был только один раз — 14 января. До этого последний раз мусор вывозили в прошлом году.
Об этом Александру Астахову рассказала дворник, которая сама старается содержать площадку. По ее словам, на прошлой неделе управляющая компания привлекла технику и вывезла часть мусора.
Аналогичная ситуация сложилась на соседней площадке по ул. Северной, 2, пожаловалась вице-мэру местная жительница. Александр Астахов поставил задачу зачистить площадки до 12:00 завтрашнего дня.
Напомним, что ранее замглавы Челябинска по городскому хозяйству проверил состояние контейнерных площадок на территории Советского района вместе с главой района Владиславом Макаровым.
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