В Челябинске выявили рост цен на некоторые виды круп и овощей

В городе проходят ежедневные рейды мониторинга стоимости основных продуктов питания

На прошедшей неделе в Челябинске управление по торговле и услугам в ходе рейда по магазинам выявило рост цен на соль, некоторые крупы и овощи. Сегодня, 21 марта, замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на аппаратном совещании рассказал о том, какие меры предпринимаются для снижения цен.

По словам чиновника, сотрудники управления по торговле и услугам с 2 марта ежедневно проводят выездные мониторинги цен на основные продукты питания в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Монетка», SPAR. За неделю был замечен рост цен на рис, пшено, муку, соль, морковь.

«В целях стабилизации розничных цен и для обеспечения постоянного присутствия товаров первой необходимости в магазинах города депутатами Челябинской городской думы совместно с управлением по торговле и услугам 14 марта проведено совещание с руководителем крупных торговых сетей, а также осуществлен выезд в магазины „Пятерочка“, SPAR и „Магнит“»,— сообщил чиновник.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что региону не грозит нехватка ни продуктов питания, ни других товаров.