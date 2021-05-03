В Челябинске вышел на линию трамвай Победы

Сегодня праздничный вагон курсирует по маршруту № 22

Сегодня, 3 мая, в Челябинске на линию вышел трамвай Победы. Празднично украшенный вагон будет следовать по маршруту № 22 до полуночи. Об этом сообщили в группе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Трамвай Победы уже на линии. Сегодня его можно встретить на маршруте № 22. Ищите на улицах Челябинска!»— сообщили в паблике.

Трамвай отправился от остановки «Чистопольская» сегодня в 6:40 утра, последний рейс до остановки «Чичерина» запланирован на 23:05. В полночь вагон отправится в депо № 2.

Ниже можно увидеть полное расписание в направлении «Чистопольская» — «Чичерина».







Также группа «Трамвай Победы» в соцсети «ВКонтакте» опубликовала расписание движения трамвая в обратном направлении.





Подробнее о трамвае Победы можно узнать в нашем материале.