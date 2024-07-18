В Челябинске вырос спрос на услуги по изучению иностранных языков

Средняя стоимость занятий с репетитором составляет 700 рублей в час

В Челябинске вырос спрос на услуги по изучению иностранных языков. По итогам первого полугодия в топ‑3 самых популярных для изучения иностранных языков у челябинцев вошли арабский, японский и французский, выяснили аналитики «Авито Услуг».

Самый большой рост популярности в первом полугодии у арабского языка. Спрос на него увеличился на 68%. За год спрос на репетиторов по арабскому языку увеличился в 4,1 раза.

Второй по увеличению спроса язык — японский. За первые полгода спрос на его изучение у челябинцев увеличился на 30%. Предложение репетиторов по японскому выросло на 29%. За год изменение спроса и предложения составили 44% и 50% соответственно. Третье место занимает французский язык. Спрос на занятия им увеличился на 10% за год.

При этом по-прежнему остается востребован английский язык. Он традиционно считается языком международного общения и популярен для сдачи ЕГЭ школьниками. Спрос на репетиторов по этому направлению увеличился на 5% по сравнению с первым полугодием 2023 года, а предложение увеличилось на 43%.

Новый тренд времени — восточные языки. Китайский язык полезен в работе с экономическими партнерами. За год (первое полугодие 2023‑го к первому полугодию 2024‑го) предложение репетиторов увеличилось на 17%.

Средняя стоимость занятий иностранными языками в Челябинске составляет 700 рублей за академический час.