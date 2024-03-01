В Челябинске вырос спрос на репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Такую тенденцию отметили на «Авито»

В Челябинске за февраль спрос на услуги репетиторов, которые готовят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, вырос на 59%. Спрос на репетитора по иностранным языкам подскочил еще больше — на 112%, отмечают аналитики сайта «Авито».

Самым востребованным предметом при подготовке к экзаменам в Челябинске остается математика. За последний месяц на платформе «Авито Услуги» спрос на дисциплину вырос на 101%. При этом в общей структуре спроса в феврале математика занимала 28%.

На втором месте — русский язык. Этот предмет занимает 8% в общей структуре спроса. Интерес к репетиторам русского языка за месяц вырос на 36%.

Английский язык, обществознание и информатика — самые востребованные среди дополнительных предметов ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году.

«При выборе репетитора обращайте внимание, готовит ли он к ЕГЭ/ОГЭ или просто помогает „подтянуть“ общую базу, проводит ли онлайн-уроки, есть ли профильное педагогическое образование или образование, связанное с выбранной вами дисциплиной. Мы также рекомендуем смотреть на рейтинг репетитора на нашей платформе и отзывы от предыдущих учеников — это поможет выбрать квалифицированного специалиста», — говорит руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что школьникам разрешат пересдавать один ЕГЭ по личному выбору до конца приемной кампании.