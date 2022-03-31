В Челябинске с 1 апреля вырастет родительская плата за детский сад. Об этом в четверг, 31 марта, заявили в пресс-службе администрации города.

«Родительская плата поднимется на 4,2 процента, то есть на 90 рублей в месяц. Это существенно ниже официального уровня инфляции», — говорят в мэрии.

Также власти Челябинска дополнительно выделят 61,3 млн рублей на питание в детских садах. Бюджетная составляющая на организацию питания одного ребенка в день увеличится на 25% процентов.

В мэрии говорят, что эта мера позволит сохранить родительскую плату в Челябинске на уровне одной из самых низких в сравнении с другими городами-миллионниками.

Между тем стоимость школьного питания в Челябинске не изменится до конца учебного года.