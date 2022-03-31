«Родительская плата поднимется на 4,2 процента, то есть на 90 рублей в месяц. Это существенно ниже официального уровня инфляции», — говорят в мэрии.
Также власти Челябинска дополнительно выделят 61,3 млн рублей на питание в детских садах. Бюджетная составляющая на организацию питания одного ребенка в день увеличится на 25% процентов.
В мэрии говорят, что эта мера позволит сохранить родительскую плату в Челябинске на уровне одной из самых низких в сравнении с другими городами-миллионниками.
Между тем стоимость школьного питания в Челябинске не изменится до конца учебного года.