В Челябинске вырастет родительская плата за детский сад

Бюджет города также увеличит расходы на питание дошкольников

В Челябинске с 1 апреля вырастет родительская плата за детский сад. Об этом в четверг, 31 марта, заявили в пресс-службе администрации города.

«Родительская плата поднимется на 4,2 процента, то есть на 90 рублей в месяц. Это существенно ниже официального уровня инфляции»,

— говорят в мэрии.

Также власти Челябинска дополнительно выделят 61,3 млн рублей на питание в детских садах. Бюджетная составляющая на организацию питания одного ребенка в день увеличится на 25% процентов.