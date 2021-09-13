В Челябинске выбрали лучшую клумбу

Также в администрации города наградили предпринимателей и руководителей за лучшее благоустройство

В администрации Челябинска состоялось награждение победителей конкурсов на лучшее благоустройство прилегающей территории и оформление клумб. Всего на участие поступило около 60 заявок от юридических лиц и предпринимателей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Комиссия оценивала клумбы по нескольким критериям: композиция, техническое исполнение, оригинальность и площадь. Главное условие — размер цветника должен быть не менее 20 «квадратов». Первое место заняла клумба в Центральном районе по Тернопольской от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой. Второе место разделили цветник по улице Красного Урала в Курчатовском районе и клумба в сквере на площади Революции. Третье — цветочная композиция по Труда, 21.

Прилегающие территории оценивали с точки зрения благоустройства, озеленения, поддержания чистоты и порядка, сохранения малых архитектурных форм, творчества и эстетики. Дипломами отметили ЖК «Лесопарковый», ботанический сад ЧелГУ, индустриальный парк «Станкомаш» и территорию «Белого рынка».

«Не везде смогли прийти к единому мнению, поэтому в этом году у нас по два вторых места. Хочется отдельно отметить школы и детские сады: они принимали самое активное участие, и там действительно есть чем гордиться. От всей души благодарю вас за ваш труд, за ваш вклад в благоустройство и украшение нашего города. Именно вы делаете его краше, уютнее, современнее», — сказал главный архитектор города Павел Крутолапов.

Напомним, ранее в Челябинске подвели итоги конкурса на лучший двор многоквартирного дома. Самые благоустроенные — в фоторепортаже ИА «Первое областное».