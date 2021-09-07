Фоторепортаж: в Челябинске выбрали самые благоустроенные дворы

Администрация города подвела итоги конкурса на лучшую территорию многоквартирного дома

На прошлой неделе в Челябинске подвели итоги конкурса на лучший двор многоквартирного дома, об этом на аппаратном совещании в администрации города накануне рассказал замглавы Челябинска по ЖКХ Александр Астахов. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал во дворах, признанных лучшими, и пообщался с жильцами.

Третье место жюри присудило двору на Архитекторной, 38. У пятиэтажки неброская, уютная придомовая территория: окруженная деревьями и заборчиком детская площадка с качелями, одним баскетбольным кольцом, песочницей и прочими сооружениями для детского отдыха, а также скамейками. Под окнами — клумбы и самодельные скульптуры из подручных материалов. Возле подъездов установлены скамейки. На всей территории соблюден единый дизайн-код элементов благоустройства.











Днем у одного из подъездов на лавочке сидела председатель совета дома Наталья. В ходе нашего разговора женщина поделилась, что детская площадка была построена в рамках федеральной программы по благоустройству дворов, тогда как остальной уют создали неравнодушные жильцы.



«Нам было важно, чтобы пожилые люди, которые даже тут не живут, но проходят двор по пути в магазин, могли наслаждаться красотой. Молодые люди из контор тоже приходят в перерыв на лавочки наши, чтобы перекусить. Всем нравится, все благодарят», — рассказала Наталья.

Деньги на содержание клумб дом Натальи не собирает. Все выполняется благодаря энтузиазму: жильцы в свободное время по мере возможностей помогают друг другу в благоустройстве.

Второе место в конкурсе занял двор дома на Кузнецова, 14. Для съемок он оказался самым труднодоступным: вход и въезд на территорию преграждают ворота, открываемые ключом.

«На другой стороне дома — алкомаркет. Все его посетители по вечерам толпами бродили через наш двор. Машины быстро ездили. Три года назад установили забор с воротами и видеокамеры, стало намного комфортнее и безопаснее»,

— поделилась председатель совета дома № 14 Елена.

Такие меры защиты обошлись жильцам более чем в 150 тысяч рублей. Кроме того, ежегодно необходимо около 10 тысяч тратить на содержание системы. По словам Елены, это, как правило, замена запчастей, уничтожаемых пьяными людьми, пытающимися проникнуть во двор.









Впрочем, некоторым проникать в этот двор все-таки удается. В основном перелезают через забор люди, нацеленные на кражу. Выкапывают цветы из клумбы, уносят садовых гномиков. Композиция под окнами — работа жительницы дома Людмилы. Ежегодно она вкладывает в свое хобби более 30 тысяч рублей лишь для того, чтобы радовать глаз соседей и самой по утрам любоваться видом из окна.



Детскую площадку со стандартным набором развлечений для детей жители получили также по федеральной программе благоустройства дворов. Однако сделать ее уникальной помогла Людмила, пустив по арке при входе на площадку вьюнки и посадив вокруг цветы.

«Мы благоустраиваем двор не ради победы, а просто для себя. Хотим, чтобы было красиво и это становилось примером для остальных челябинцев», — поделилась Людмила.

Стоявшая рядом председатель совета дома идею Людмилы подавать пример другим поддержала.

«На алкоголь и прочие неприятные вещи многим хватает денег, а вот цветочек купить и посадить у подъезда почему-то не все могут… Измените мир вокруг вас, начните с собственного двора», — отметила Елена.

Лучшим, по мнению жюри конкурса, стал двор по адресу Агалакова, 50. Здесь — большая территория, на которой расположены стильная зона отдыха со скамейками, составленными в круг, и клумбой, две детские площадки и огражденная территория для игры в баскетбол.



Как и во многих других дворах, строительство площадки проходило по госпрограмме, однако душу в придомовую территорию вложили жильцы.

«Сосед привез лавочки. С меня были деревья. Посадил 11 кедров, они год жили, но недавно погибли. Что-нибудь новое придумаем. Вон пеньки еще стоят, из них фигурки вырежем. Пока нельзя: дерево мокрое», — рассказал активный житель дома № 50 Радик.







По словам замглавы Челябинска по ЖКХ Александра Астахова, все победители и призеры конкурса будут награждены на этой неделе. Не забудут и про участников, дворам которых в этом году не удалось выбиться в тройку лучших.

Напомним, конкурс мэрия объявила в июле этого года. Заявиться на него могли как управляющие компании, так и сами жильцы. Жюри проверило качество и количество клумб и цветников, наличие детских и спортивных площадок, состояние малых архитектурных форм, асфальтового покрытия проездов и тротуаров. Кроме того, обратят внимание на безопасность: освещение, предупреждающие знаки, ограждения, шлагбаумы, видеонаблюдение, а также на доступность среды для людей с ограниченными возможностями.