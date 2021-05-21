В Челябинске выбрали архитекторов для проектирования городских скверов

Конкурс проводило Агентство инновационного и инвестиционного развития

В Челябинске состоялся конкурс на проектирование общественных пространств. Агентство инновационного и инвестиционного развития (АИиИР) определило победителей, которые до конца лета разработают проекты благоустройства. Об этом сообщили в управлении архитектуры администрации Челябинска.

Территории, для которых разработает проекты студия ландшафтного дизайна «Газоны Урала»: сквер перед ДК «Станкомаш», территория между домами № 23 и 29 по улице Трудовой в Металлургическом районе.

Проектное бюро «Мысли» Петра Стебельского разработает проекты: пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова; пешеходной зоны по ул. Свободы от ул. Тимирязева до ул. Привокзальной; сквера вдоль ул. Бажова в Тракторозаводском районе.

Проектная компания «ЛК-Строй» разработает рабочую документацию для парка на Университетской набережной.

Кроме того, продолжается опрос жителей Челябинской области — какие парки, скверы и бульвары необходимо благоустроить в их территориях в 2022 году. Голосование на специальном портале завершится 30 мая. Принять участие в опросе может любой желающий.