Традиционно премия проводится при поддержке правительства челябинской области и Администрации города Челябинска.
Всех присутствующих с экранов поприветствовал губернатор челябинской области Алексей Текслер: «От души поздравляю лауреатов премии „Человек года“».
Он отметил, что представители бизнес-сообщества Урала реализуют новые идеи и двигают вперёд нашу экономику.
Также он предложил учредить новую номинацию со следующего года — «Международные рынки».
«Желаю всем успехов, процветания и хороших перспектив», — пожелал губернатор.
Супруга губернатора Ирина Текслер вручила премию в номинации «Стоп, коронавирус» главному врачу медицинского центра «Лотос» Елене Коляде.
Напомним, супруга губернатора учредила «Фонд поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Решение о создании НКО пришло первой леди менно в период пандемии.