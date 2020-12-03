В Челябинске вручили одну из самых престижных региональных премий в сфере бизнеса «Человек года»

Одну из наград вручила супруга Губернатора Ирина Текслер.

Традиционно премия проводится при поддержке правительства челябинской области и Администрации города Челябинска.



Всех присутствующих с экранов поприветствовал губернатор челябинской области Алексей Текслер: «От души поздравляю лауреатов премии „Человек года“».







Он отметил, что представители бизнес-сообщества Урала реализуют новые идеи и двигают вперёд нашу экономику.

Также он предложил учредить новую номинацию со следующего года — «Международные рынки».

«Желаю всем успехов, процветания и хороших перспектив», — пожелал губернатор.

Супруга губернатора Ирина Текслер вручила премию в номинации «Стоп, коронавирус» главному врачу медицинского центра «Лотос» Елене Коляде.

Напомним, супруга губернатора учредила «Фонд поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Решение о создании НКО пришло первой леди менно в период пандемии.