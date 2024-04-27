В Челябинске временно перекроют рельсы по проспекту Победы

Будет остановлено трамвайное движение в сторону северо‑запада

В Челябинске в субботу, 27 апреля, вечером, будет закрыто движение трамваев на северо-западе. До утра понедельника, 29 апреля, не будут ходить трамваи на участке проспекта Победы от Каслинской до Чичерина, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«Движение закрывается с 22 часов 27 апреля до 8 утра 29-го. На перегоне Свердловский проспект — Краснознаменная будет произведен монтаж стрелочных переводов для работы челноков на время ремонта трамвайных путей», — говорится в сообщении.

Трамваи № 14, 15, 16 и 22 временно изменят трассу движения: 14-й пойдет по маршруту ЦХП — ЧЭМК; 15-й — с ЧТЗ по Горького в Першино; 16-й — с автовокзала по Карла Маркса, Российской, Кирова на автовокзал. И наконец, трамвай № 22 временно будет ходить с Чистопольской по Карла Маркса и Кирова в Першино.

Напомним, в 2024 году в Челябинске планируют капитально отремонтировать 10 км трамвайных путей, на эти работы выделено порядка 830 миллионов рублей.