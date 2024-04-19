В 2024 году в Челябинске капитально отремонтируют 10 км трамвайных путей

Перекрытия движения начнутся уже в мае

После майских праздников в Челябинске стартуют ремонты трамвайной инфраструктуры. О планах на 2024 год рассказали представители Миндортранса региона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров, в 2021 году отремонтировали 5,2 км путей, 2022-м — 6,9 км, в 2023-м — 15,3 км путей. Планы на 2024 год — 10,1 км путей и на 2025-й — 11,6 км. Стоимость капремонтов в 2024 году составит порядка 830 миллионов рублей.





Подробнее об объектах рассказал замдиректора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских.

«Будет продолжен ремонт разворотного кольца по улице Чичерина, восстановление и благоустройство в районе трамвайного депо № 2 и ремонт самого „больного“ нашего переезда — на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Ленина, там, конечно, большой трафик. В этом году мы Свердловский проспект закончим. Еще важный участок — улица Цвиллинга, от Тимирязева до проспекта Ленина, непосредственно сам переезд через проспект. Кроме того, запланирован ремонт разворотного кольца на 2-й Павелецкой на ЧМЗ, стрелочных узлов „Каслинский“, „Теплотехнический институт“, где ранее часто происходили сходы вагонов», — рассказал он.

Отдельная история — узел «Детский парк» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского.

«Это проблемный участок, там пути проходят очень близко к жилым домам, поступает много жалоб. Поэтому принято решение при ремонте уложить там виброизоляционные маты для уменьшения шума. Это будет новшеством для Челябинска, так же как и прирельсовые резиновые профили на пешеходных переходах и автомобильных переездах, которые позволят беспрепятственно пересекать рельсы, например, пешеходам с колясками», — рассказал Игорь Абрамовских.

По его словам, с 2021 года в городе постепенно внедряют такие технологии, как железобетонные шпалы, позволяющие сократить сроки сборки; с 2022 года применяется термитная сварка рельс и внедряются термокомпенсаторы — все это дает плавность хода, и жители домов не слышат стука; с 2023-го на крупных узлах стрелки меняются на автоматические с подогревом. Также в 2023 году впервые применили длинные — 25‑метровые — рельсы, что позволило минимизировать неровности пути.





Помимо путей в городе планируется отремонтировать 14 трамвайных переездов.

Подготовительные работы на ряде участков уже стартовали, ремонты с перекрытием движения начнутся в мае и продлятся до сентября.

«После майских праздников начнутся работы на перекрестке проспектов Свердловского и Ленина, работы будут вестись два месяца. В дальнейшем обо всех ограничениях будем сообщать дополнительно», — рассказал начальник службы пути «ЧелябГЭТ» Андрей Малаев.

Дорожники пообещали, что на время всех перекрытий для горожан будут предусмотрены компенсационные маршруты. Капитальный ремонт трамвайных путей — часть транспортной реформы, которую запустили в Челябинской агломерации. Реформа призвана обеспечить приоритет в движении общественного транспорта, минимизировать пробки.