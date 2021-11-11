В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус № 5

По улице Цвиллинга ведут ремонт трамвайных путей

В Челябинске на пять дней изменит свое движение троллейбус № 5. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Цвиллинга, сообщили в мэрии.

«Сегодня, 11 ноября, с 22 часов будет временно изменена схема движения троллейбуса № 5, следующего по маршруту „АМЗ — ЖД вокзал“. До 6 утра 16 ноября троллейбусы будут следовать через площадь Революции в обоих направлениях», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в Челябинске частично ограничат движение транспорта по улице Доватора. С 10 утра 10 ноября до 20:00 12 ноября на данном участке будут вести работы на тепловых сетях.