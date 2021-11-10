В Челябинске на улице Доватора ограничат движение из‑за работ на теплосетях

Работы на участке будут продолжаться два дня

В Челябинске частично ограничат движение транспорта по улице Доватора. С 10 утра 10 ноября до 20:00 12 ноября на данном участке будут вести работы на тепловых сетях, сообщили в администрации города.

«Будет частично ограничено автомобильное движение по ул. Доватора на участке от ул. Шаумяна до ул. Колсанова с сужением области проезжей части дороги в направлении центра города», — сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Движение транспорта будет осуществляться по схеме, согласованной с автоинспекцией по городу Челябинску. Проезжую часть уменьшат с четырех до двух полос.