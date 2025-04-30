В Челябинске впервые наградили трудовые династии Южного Урала

Некоторые семьи работают на предприятиях по 500—700 лет

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в центре Челябинска наградили трудовые династии, которые по 100, 200 и даже 500 лет работают на предприятиях, в школах и больницах Челябинской области. Отметили семьи четырех городов, носящих звание «Город трудовой доблести». За церемонией наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Награждение прошло во время телемоста «Город трудовой доблести: связь поколений», в котором приняли участие ветераны, представители трудовых династий и молодежь из четырех городов области: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса. В видеоприветствии с наступающим Первомаем и юбилеем Победы всех поздравил губернатор Алексей Текслер:

«Поздравляю вас с наступающим Первым мая и скорым юбилеем Великой Победы. Эта встреча — часть партийного проекта „Единая Россия. Историческая память“. Сегодня особенно важно беречь память о героизме наших предков, сохранять и приумножать наследие поколения победителей. И особая роль в этом принадлежит жителям городов трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны жители Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и многих других наших городов внесли свой вклад в разгром врага».

Награждал собравшиеся трудовые династии Южного Урала вице-губернатор Роман Воллерт. По его словам, Южный Урал — уникальный регион, где в годы войны трудовой героизм был сравним с подвигом бойцов.

Благодарности получили десять династий, у каждой общий трудовой стаж на всех родных — более 100 или 200 лет. Например, сферу образования Челябинска представила семья Зориных. Основатель династии Анна Яковлевна Зорина родилась в 1909 году, преподавала в селе Вознесенка Сосновского района, затем — в школе № 29 на ЧМЗ, где впоследствии стала директором. Благодарность вручили дочери Анны Яковлевны — Людмиле Валентиновне Слотиной, экс-директору лицея № 82.

Настоящий фурор произвела династия Шахановых — Алексеевых — Андреевых из Магнитогорска. Их общий стаж работы на всех членов семьи — 685 лет. Основатели династии, Анна и Василий Алексеевы, начали работать на Российских железных дорогах почти с основания города, с 1933 года. С тех пор еще 23 родственника присоединились к работе на железнодорожных путях.

«У нас работает пятое поколение: до войны бабушка начала, после войны дедушка, а сейчас уже их правнуки. Железная дорога нам всем нравится, есть в этом романтика. У меня муж машинистом локомотива был, сын связистом работает, дочка — на сортировочной горке оператором. До сих пор продолжают трудиться примерно 17 родственников», — поделилась внучка основателей династии Валентина Шаханова, проработавшая товарным кассиром на станции Магнитогорск-Грузовой 37 лет.

Награды династиям городов трудовой доблести вручались впервые. Возможно, вскоре благодарности получат и жители Копейска, Кыштыма, Усть-Катава и Юрюзани. Пакеты документов для присвоения почетного звания этим городам уже направлены на рассмотрение.