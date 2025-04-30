Еще четыре города Челябинской области могут получить почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом 30 апреля сообщил вице-губернатор Роман Воллерт, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Необходимые документы по Кыштыму, Усть-Катаву, Копейску и Юрюзани уже подготовлены. Если инициативу одобрят, они дополнят список южноуральских «Городов трудовой доблести», в который уже входят Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс.
«Мы понимаем, что еще ряд городов Южного Урала могут обоснованно претендовать на это высокое звание. Мы бесспорно гордимся трудовым подвигом наших предков, которые в годы Великой Отечественной войны, в совершенно короткие строки, в очень тяжелых условиях, смогли развернуть здесь производство так необходимых снарядов, техники и других товаров, продукции для фронта. Подвиг людей в тылу не менее значим, чем подвиг тех, кто на фронтах Великой Отечественной защищал Родину», — отметил заместитель губернатора.
Также Роман Воллерт отметил, что в планах — подготовить документы по Верхнему Уфалею, Аше и Троицку.