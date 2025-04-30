Кыштым, Усть-Катав, Копейск и Юрюзань могут стать городами трудовой доблести

Пакеты документов уже направлены на рассмотрение

Еще четыре города Челябинской области могут получить почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом 30 апреля сообщил вице-губернатор Роман Воллерт, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Необходимые документы по Кыштыму, Усть-Катаву, Копейску и Юрюзани уже подготовлены. Если инициативу одобрят, они дополнят список южноуральских «Городов трудовой доблести», в который уже входят Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс.

«Мы понимаем, что еще ряд городов Южного Урала могут обоснованно претендовать на это высокое звание. Мы бесспорно гордимся трудовым подвигом наших предков, которые в годы Великой Отечественной войны, в совершенно короткие строки, в очень тяжелых условиях, смогли развернуть здесь производство так необходимых снарядов, техники и других товаров, продукции для фронта. Подвиг людей в тылу не менее значим, чем подвиг тех, кто на фронтах Великой Отечественной защищал Родину», — отметил заместитель губернатора.

Также Роман Воллерт отметил, что в планах — подготовить документы по Верхнему Уфалею, Аше и Троицку.