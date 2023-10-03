В Челябинске возобновляют движение трамваев в районе депо № 1 с 3 октября

Как изменятся маршруты электротранспорта

Сегодня, 3 октября, в Челябинске открывается движение трамваев в районе депо № 1 на улице Первой Пятилетки. В связи с этим изменится несколько маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«Во вторник открывается движение трамваев через трамвайное депо № 1. Возобновить движение электротранспорта по Труда и Первой Пятилетки от Горького до Российской планируется до 11:00 часов», — уточнили в учреждении.

В связи с открытием участка трамваи № 5 и 22 будут следовать по своим обычным маршрутам. Трамвай № 20 направят по маршруту ЧМК — Кирова — Карла Маркса — трамвайное депо № 1.

Напомним, ремонт трамвайных путей в районе депо № 1 стартовал 15 августа.