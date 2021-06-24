В Челябинске возобновили санитарную обработку дворов и подъездов

Меры дезинфекции усилили по поручению главы города

В Челябинске коммунальщики вновь приступили к санитарной обработке территорий дворов, а также подъездов многоэтажек. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

В первую очередь обрабатывают места, к которым чаще всего прикасаются горожане: лифты, перила, дверные ручки. Также дезинфекции подвергаются детские площадки.

«По данным управления жилищно-коммунального хозяйства города, за последние сутки обработано более 90 тысяч квадратных метров придомовых территорий. Дезинфекция проводится безопасными для людей обеззараживающими растворами. Жители могут узнать график и периодичность обработки в своих управляющих компаниях», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в понедельник, 21 июня, мэр города Наталья Котова поручила возобновить работу по обработке города дезинфицирующими средствами в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.