Глава Челябинска поручила возобновить санитарную обработку города

Такие меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям возобновить работу по обработке города дезинфицирующими средствами. Соответствующие задания получили замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов и заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании.

«Если не проводится, то возобновить работу по обработке дезинфицирующими средствами общественных пространств, многоквартирных домов, дворовых территорий, остановочных комплексов. Санитарную обработку проводить не менее двух-трех раз в неделю с учетом увеличения числа заболевших коронавирусом, ухудшения эпидемиологической обстановки»,— поручила Наталья Котова.

Также мэр поставила задачу обрабатывать городские парки и скверы.

Отчеты о проделанной работе главе Челябинска будут предоставлять ежедневно.