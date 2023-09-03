В Челябинске возобновили движение трамваев по улице Горького по двум маршрутам

Еще два трамвая продолжат следовать по измененным маршрутам

С понедельника, 4 сентября, в Челябинске возобновляют движение трамваев по улице Горького. Но не на всех ранее измененных маршрутах. По обычному маршруту будут следовать только трамваи №№ 15 и 18. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«С 5 утра 4 сентября открывается движение трамваев по улице Горького от проспекта Победы до проспекта Ленина. Трамваи №№ 15 и 18 поедут по своим обычным маршрутам на ЧТЗ и в Ленинский район»,— уточнили в учреждении.

При этом трамваи №№ 5 и 22 продолжат следовать по измененным маршрутам:

№ 5: ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко;

№ 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1.

«Для экономии используйте месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте»,— напомнили в ОГКУ.

Напомним, до 30 сентября закрыто движение трамваев по участку проспекта Победы.