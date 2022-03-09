В Челябинске восстановили работу онлайн‑карты общественного транспорта

Расписание можно посмотреть на новом сайте

В Челябинске вновь заработала онлайн-карта передвижений общественного транспорта. Об этом в среду, 9 марта, сообщили специалисты МУП «Служба организации движения».

«Восстановили работу сайта с расписанием городского транспорта по новому адресу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее жители Челябинска в социальных сетях пожаловались на то, что уже на протяжении нескольких дней общественный транспорт не отображается на онлайн-картах, а сайты с расписанием движения автобусов и троллейбусов не отображают время прибытия транспорта.