Сегодня, 7 марта, жители Челябинска в социальных сетях пожаловались на то, что уже на протяжении нескольких дней общественный транспорт не отображается на онлайн-картах, а сайты с расписанием движения автобусов и троллейбусов не отображают время прибытия транспорта. Сообщения появились в паблике «Челябинский транспорт».
«По карте в городе ни одного автобуса. Как ребенку на тренировку ехать? Реально ни один автобус не вышел в рейс? И так только один всего ездит от дома до тренировки... А сайт еще вчера пыталась открыть, не работал»,— написала пользователь Тамара Герасимова.
Пользователь Константин Лопин в комментариях под постом добавил, что сайты с расписанием действительно не предоставляют необходимую информацию.
В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили, что такая проблема действительно возникла. Сейчас в ведомстве ее решают.
«Мы сейчас работаем над этим вопросом»,— ответила пресс-секретарь ведомства Ирина Чернаева.
Несмотря на проблемы с сервисами, все автобусы, троллейбусы и трамваи выходят на линию по расписанию.