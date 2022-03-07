В Челябинске общественный транспорт перестал отображаться на онлайн-картах

Сайты с расписанием не отображают данные

Сегодня, 7 марта, жители Челябинска в социальных сетях пожаловались на то, что уже на протяжении нескольких дней общественный транспорт не отображается на онлайн-картах, а сайты с расписанием движения автобусов и троллейбусов не отображают время прибытия транспорта. Сообщения появились в паблике «Челябинский транспорт».

«По карте в городе ни одного автобуса. Как ребенку на тренировку ехать? Реально ни один автобус не вышел в рейс? И так только один всего ездит от дома до тренировки... А сайт еще вчера пыталась открыть, не работал»,— написала пользователь Тамара Герасимова.

Пользователь Константин Лопин в комментариях под постом добавил, что сайты с расписанием действительно не предоставляют необходимую информацию.

В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили, что такая проблема действительно возникла. Сейчас в ведомстве ее решают.

«Мы сейчас работаем над этим вопросом»,— ответила пресс-секретарь ведомства Ирина Чернаева.

Несмотря на проблемы с сервисами, все автобусы, троллейбусы и трамваи выходят на линию по расписанию.