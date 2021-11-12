На северо-западе Челябинска восстановили подачу тепла после коммунальной аварии

Дома и соцобъекты подключили вечером 11 ноября

В Челябинске устранили последствия коммунальной аварии, в результате которой без тепла остались 23 дома, детсады, школы и больница. Аварийно-восстановительные работы завершены вечером 11 ноября, сообщили в мэрии.

«Теплоснабжение потребителей по ул. Братьев Кашириных восстановлено. Жилые дома и социальные объекты района подключены к теплоносителю вчера, 11 ноября, в 21:50», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Под ограничение теплоснабжения попали 23 жилых дома, два детсада, три школы и больница в районе улиц Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской Набережной.