В Челябинске десятки домов остались без отопления из‑за коммунальной аварии

Под отключение попали два детсада, три школы и больница

В Челябинске «УСТЭК-Челябинск» производит аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях по улице Братьев Кашириных. Под ограничение теплоснабжения попали 23 жилых дома, два детсада, три школы и больница в районе улиц Братьев Кашириных, Чайковского и Университетской Набережной. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в мэрии.

«Над устранением повреждения работают три бригады и восемь единиц спецтехники. Восстановление теплоснабжения запланировано на 20:00 11 ноября 2021 года. Специалисты АО „УСТЭК-Челябинск“ делают все возможное, чтобы возобновить теплоснабжение отключенных потребителей в максимально короткие сроки», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

За период отсутствия отопления и горячей воды потребителям сделают перерасчет.

«С наступлением отопительного периода теплоэнергетики напоминают челябинцам и гостям города о соблюдении правил безопасности вблизи тепловых камер и теплотрасс. Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» обращаются к родителям и педагогам с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми по правилам безопасного поведения вблизи тепловых сетей и камер. Ведь теплоноситель — это горячая вода, в зимнее время температура которой может достигать 130 градусов», — добавили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

