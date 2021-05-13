В Челябинске волонтеры устроили экологическую акцию по раздельному сбору вторсырья

Принимать пластик, стекло, алюминиевые емкости и макулатуру будут в четверг, 13 мая

Сегодня, 13 мая, до 13 часов 30 минут перед главным корпусом Южно-Уральского государственного университета можно сдать пластик, стекло и алюминиевые емкости. Мероприятия также пройдут в энергетическом колледже, в РАНХиГС и педагогическом колледже № 1, студенты которых займутся сбором макулатуры.

Мероприятие организуют добровольцы ЮУрГУ совместно с областным экодвижением «Разделяйка». Вторсырье отсортируют и по окончании акции направят на переработку. Акция по раздельному сбору вторсырья проходит по проекту «Челябинск — город добрых сердец». В проекте принимают участие 20 профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Участники четырех студенческих волонтерских центров приняли решение организовать экологические акции.

Еще 16 команд волонтеров в течение мая планируют провести мероприятия в сфере культуры, формирования здорового образа жизни и поддержки людей с ограниченными физическими возможностями. Проект «Челябинск — город добрых сердец» работает в рамках национального проекта «Образование».

В регионе проводят активную работу по раздельному сбору мусора. Например, в пилотных городах — Челябинске, Копейске и Южноуральске — установили баки для сортировки отходов. Специальные емкости оборудованы под сбор пластика, металла, бумаги и стекла. Контейнеры можно отличить по ярким наклейкам, остальные не имеют маркировки и предназначены для сбора смешанных несортированных отходов.

«Мусорная реформа» стартовала в России 1 января 2019 года. В каждом регионе стали появляться территориальные схемы, содержащие данные об объектах накопления мусора, и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компании занялись сбором мусора, его транспортировкой и сортировкой, а также захоронением.

В марте 2020 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе был принят закон, который определяет необходимость раздельного сбора мусора в случае, если на площадках сбора ТКО установлены соответствующие контейнеры. Это первый в России региональный закон о раздельном сборе отходов.