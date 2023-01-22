В Челябинске волонтеры собрали 600 кг корма для животных в приютах

Рекордный объем гумпомощи удалось собрать всего за четыре часа

В Челябинске волонтеры всего за несколько часов собрали почти 600 килограммов корма для собак и кошек. Как сообщила автор блога Вирджиния Woof Юлия Митюгова, этого хватит, чтобы обеспечить едой 60 крупных собак или 140 взрослых кошек в пяти приютах.

Акция прошла почти в двух десятках сетевых магазинов, расположенных в Челябинске и Копейске. Для того, чтобы принять в ней участие, посетителям необходимо было приобрести влажный или сухой корм для животных и оставить его в специальной корзине, расположенной на территории магазина. Посетителей, желающих принять участие в акции, консультировали волонтеры.

По словам Юлии Митюговой, такая акция проходит каждую третью субботу месяца. Адреса магазинов, где установлены корзины для корма, автор публикует в телеграм-канале блога.

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