В Челябинске водохранилище очистят от бумажных фонариков после проведения фестиваля

В мэрии заверили, что мероприятие не навредит экологии

В Челябинске в субботу, 3 сентября, на пляже у Шершневского водохранилища пройдет первый Фестиваль водных огней. Организаторы заявляют, что фонарики, которые запустят по воде, сделаны из биоразлагаемого материала, но акваторию все же очистят от них. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Накануне провели тестовый запуск, чтобы оценить возможный риск от мероприятия для Шершневского водохранилища. Фонарики решили убрать из воды сразу после завершения фестиваля, чтобы не увеличивать нагрузку на водоем.

«Мы полностью очистим акваторию после того, как они погаснут. Среднее время горения — 30 минут, и они не тонут еще в течение нескольких часов. Мы привлекли специалистов поисково-спасательной службы на водных объектах, которые помогут нам собрать все фонарики с водной глади», — рассказал заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев.

По предположениям специалистов, фонарики не уплывут за границы пляжа и расположатся до линии буйков. Когда они погаснут, на берегу запустят световые мачты и очистят воду в течение двух часов.

На мероприятии будут работать две поисково-спасательных группы, две группы сотрудников спортшколы по гребле на лодках-катерах, а также десять профессиональных сапбордистов.

Напомним, первый Фестиваль водных огней «Челябинск загадывает желание» приурочили ко Дню рождения города. Вечером на Шершнях планируется отправить в плавание сотни фонариков с зажженными свечами внутри. Их будут раздавать горожанам бесплатно. Ранее ИА «Первое областное» узнало, что экологи думают об акции. Они рассказали, почему это плохая идея.