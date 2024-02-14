В Челябинске водителей и кондукторов автобусов одели в форму

Это позволит повысить престиж общественного транспорта

В феврале в Челябинске все водители и кондукторы зеленых автобусов получили форму. Как сообщили в пресс-центре МУП «Служба организации движения», форменная одежда не только выделяет их среди других людей, но и повышает престиж общественного транспорта.

«Обмундирование» представляет собой сорочку небесного оттенка, утепленный жилет серого цвета с капюшоном и фирменным логотипом предприятия.

В организации уточнили, что форма является одним из пунктов государственных контрактов, заключаемых для транспортного обслуживания Челябинской агломерации.

Также в МУП добавили, что несколько комплектов формы ждут своих владельцев, и пригласили челябинцев стать водителями автобусов. Новым сотрудникам пообещали не только дружный коллектив и стабильную зарплату, но и соцпакет, и выплату в размере 500 тысяч рублей. Подробнее о мотивационной выплате читайте в нашем материале.