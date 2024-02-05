В Челябинске с 1 февраля новые водители автобусов и трамваем получат выплаты по 500 тысяч рублей. Такое поручение сделал губернатора Алексей Текслер. Однако для получения выплат водителям нужно устроится на работу до 30 апреля 2024 года и отработать два и три года соответственно, сообщает администрация города.
Для водителей предусмотрено несколько вариантов выплат. Фиксированная сумма ежемесячно, либо в три этапа. При втором варианте первый платеж в 50 тысяч поступит сразу при приеме на работу, по окончании первого года предусмотрен второй платеж — 150 тысяч, после двух лет — еще 300 тысяч.
Кроме того, для получения выплат необходимо отработать 100% времени и не стать виновником в ДТП. Также с 1 апреля заработные платы водителей автобусов вырастут до 100 тысяч рублей, а у водителей трамваев — до 70 тысяч.
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