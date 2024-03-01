В Челябинске во время утепления трассы снесли лесной массив

Экоактивисты бьют тревогу

В Курчатовском районе Челябинска заметили уничтожение деревьев и слоя почвы строительной техникой. В лесном массиве, входящем в зеленый пояс, меняют теплоизоляцию на сетях, техника выворачивает деревья. Управление экологии города обратилось в прокуратуру, передает корреспондент информагентства.





Местные жители стали фиксировать постоянное появление техники в районе утепления магистрали, а позже — и вывернутые с корнем молодые деревья и обломки ветвей. По мнению общественников и экологов, такие действия можно назвать варварским отношением к природе.





После запроса ИА «Первое областное» в администрацию Челябинска управление экологии проверило информацию. Оказалось, что в лесу, расположенном в районе улицы Захаренко, действительно «поработала» техника.

«По результатам обследования установлен факт незаконного сноса неустановленными лицами деревьев, произраставших вблизи наружной тепловой магистрали, составлен акт обследования, выполнен расчет нанесенного ущерба. Разрешение на снос зеленых насаждений на данной территории Управлением экологии никому не выдавалось», — ответили в официальном комментарии.

Материалы по факту сноса деревьев уже направлены в прокуратуру. Виновных в уничтожении леса ждет уголовная ответственность при наличии оснований.