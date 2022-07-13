Вокруг Челябинска предложили создать «зеленый пояс» для сохранения леса от вырубки

Жителям города проект представят на общественных слушаниях

В Челябинске общественники предлагают создать лесопарковый «зеленый пояс» вокруг города. Это особый статус лесопарковой территории, на которой запрещается строительство зданий, вырубка деревьев и организация свалок. Проект представят челябинцам на общественных слушаниях уже в пятницу, 15 июля. Каким участкам предлагают присвоить особый статус охраны — в материале ИА «Первое областное».

Закон о создании «зеленого пояса» вступил в силу в России в 2017 году. Он предусматривает создание зон с ограниченным режимом природопользования. В «зеленый пояс» могут включаться территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городов, которые прилегают к этим лесам. Иными словами, это леса в городах и вокруг городов.

С момента принятия закона статус «зеленого пояса» для территорий применяется уже в 40 российских городах. Так, в Екатеринбурге площадь охраняемой территории составляет 18 444 га, в Вологде — 65 848 Га, в Чите — 21 786 Га.

Предполагается, что площадь челябинского «зеленого пояса» составит 26 294 га. По оценкам авторов проекта, это практически равняется половине площади города Челябинска.

Согласно проекту, в «зеленый пояс» войдут такие территории, как леса Челябинска и Копейска, Красноармейского и Сосновского районов, земли лесного фонда Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств, Челябинский, Ужовский, Каштакский боры и другие территории.

Статус «зеленого пояса» запрещает использование в лесопарковой зоне токсичных химических препаратов; сплошную рубку леса; размещение отходов; строительство объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры; разработку месторождений за исключением природных лечебных ресурсов и так далее.

В Челябинске автором и разработчиком проекта стала общественная организация «Эко-Standart», однако в его подготовке участвовали все активные жители города, которые присылали предложения на протяжении почти года.

«Основная идея проекта — остановить вырубку лесов вокруг населенных пунктов. Эта проблема есть у всех развивающихся городов, в том числе и у нас, иногда мы наблюдаем „горячие точки“, где на месте леса появляются промышленные объекты, коттеджные поселки и так далее, а жители окрестностей против. „Зеленый пояс призван сохранить эти участки и сформировать неизменную в меньшую сторону площадь лесов Челябинска и окрестных районов»,— рассказал руководитель общественной организации «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

Еще один важный момент — с появлением понятия «зеленого пояса» ужесточается наказание за вырубку леса. В Кодекс об административных правонарушениях были внесены соответствующие поправки. Штраф для граждан составит от четырех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, юридических лиц — от 250 до 500 тысяч рублей.

Общественная палата Челябинской области представит ходатайство о создании «зеленого пояса» вокруг Челябинска на публичных слушаниях, как того требует закон. Мероприятие состоится 15 июля в 11:00 в Доме архитектора (Ленина, 41А). Если жители одобрят инициативу, ее направят в Законодательное собрание области.