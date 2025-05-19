В Челябинске ветерану СВО вручили ключи от пятиместного кроссовера

Машину с ручным управлением предоставил филиал фонда «Защитники Отечества»

В Челябинске ветерану спецоперации Владимиру Пашкову вручили ключи от пятиместного кроссовера SWM G01. Машину с ручным управлением предоставил филиал фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба организации.

Право на получение такого автомобиля от фонда «Защитники Отечества» имеют бойцы, у которых ампутированы обе ноги либо имеется тяжелое повреждение позвоночника. Ключи от кроссовера Владимиру вручила руководитель челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

«Мы помогаем ребятам переобучиться и получить необходимые сертификаты на управление автомобилем с ручным управлением. Если у бойца есть члены семьи, готовые сесть за руль, они могут управлять машиной в обычном режиме. Наша основная задача — сделать все возможное, чтобы ребята стали более социализированными, беспрепятственно смогли посещать учреждения — медицинские, социальные, спортивные, культурно-массовые, могли на автомобиле добираться до работы, навещать друзей и провести выходные на природе», — говорит Галина Гаврилова.

По ее словам, был расширен модельный ряд автомобилей и других средств технической реабилитации для ветеранов спецоперации. Для занятий спортом есть специальные коляски для волейбола и баскетбола. Так, челябинским следж-хоккеистам передали сани и спортивную форму.

Владимир Пашков потерял ноги при атаке дрона-камикадзе во время выполнения боевого задания под Авдеевкой в 2023 году. После тяжелого ранения духом не пал, восстановился и устроился на работу, автомобиль необходим ему для передвижения по городу и поездок на реабилитацию.

«У меня в семье все военнослужащие либо связаны с военной службой. До этого я проходил военную службу, всегда был патриотом Родины. Заключил контракт с Министерством обороны, получил обучение и отправился в зону СВО. Близкие мое решение поддержали», — рассказал Владимир Пашков.

Напомним, 25 апреля губернатор Алексей Текслер передал семь новых автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО из Челябинска, Златоуста, Сатки, Сосновского района и Магнитогорска. Они предоставлены в рамках программы Государственного фонда «Защитники Отечества».