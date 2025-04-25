В Челябинске 7 участников СВО получили ключи от кроссоверов

Адаптированные автомобили с ручным управлением им передал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ключи от новых автомобилей семи участникам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения, и членам их семей, сообщает пресс-служба главы региона.

Транспортные средства реабилитации — это современные пятиместные кроссоверы марки SWM G01, оборудованные ручным управлением, они предоставлены в рамках программы Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Ребята — настоящие герои, герои нашего времени. Защищая Родину, они получили тяжелейшие ранения. И вместе с фондом „Защитники Отечества“ у нас есть программа, по которой ветеранам СВО выдаем адаптированные автомобили с ручным управлением», — отметил Алексей Текслер.

Фонд «Защитники Отечества» в Челябинской области активно сотрудничает с автомобильными заводами «Москвич» и «Автотор». Потребность в технических средствах реабилитации определяется при обращении бойцов в филиал фонда. Поддержку могут получить как демобилизованные участники СВО, так и действующие военнослужащие.

Напомним, ранее такой же автомобиль был передан участнику спецоперации из Сосновского района. Еще несколько заявок — в процессе формирования.

Все ветераны боевых действий, нуждающиеся в адаптации к вождению, имеют водительские права и проходят обучение вождению автомобиля с ручным управлением. Для этого в ДОССАФ был приобретен учебный автомобиль с ручным управлением.

Глава региона пообщался с ветеранами спецоперации и их семьями. Он выразил отдельную благодарность женам и матерям за их поддержку и вклад в реабилитацию военнослужащих, а также отметил крепость духа бойцов не только на передовой, но и в мирной жизни.

«Очень важно, чтобы ребята были максимально социализированы, могли сами передвигаться. Многие парни работают, работают в военкоматах, один находится вообще в командировке, остается служить в рядах Вооруженных сил. И конечно, это вызывает максимальное уважение к ребятам, их жизненной позиции. Они герои на поле боя, но они герои и здесь, в гражданской жизни. Они своим примером показывают другим ребятам, которые возвращаются, что надо продолжать жить максимально активной жизнью, заниматься спортом, работать, иметь возможность передвигаться. И программа позволяет это делать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что данная работа продолжится, как и развитие адаптивного спорта. Ветеранам СВО, получившим инвалидность, оказывают помощь в организации доступной среды в домах с учетом индивидуальных потребностей. Напомним, что в Челябинской области также есть и региональная выплата для участников СВО, получивших тяжелые ранения и потерявших конечности, на приобретение специализированного легкового автомобиля или его оснащение ручным управлением.