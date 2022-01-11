В Челябинске вернули прежнюю стоимость проезда на маршруте № 83

Как это объяснили в региональном Миндортрансе

С 1 января автобус № 483, который ранее следовал по маршруту № 83, стал межмуниципальным в рамках реализации первого этапа транспортной реформы. Соответственно, стоимость проезда возросла до 33 рублей по безналичному расчету и до 38 рублей по наличному. Однако жители Челябинска начали возмущаться в социальных сетях: по их словам, большинство пассажиров ездят исключительно в пределах города. Не дожидаясь окончания новогодних праздников, Миндортранс Челябинской области вернул прежнюю стоимость проезда. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, почему стоимость проезда снизилась до прежних 23 рублей.

«В рамках транспортной реформы Челябинской агломерации разрабатывается единое тарифное меню, которое охватит Челябинск, Копейск и Сосновский муниципальный район. Оно будет представлено жителям весной. В первые дни января мы увидели множество обращений жителей Челябинска по поводу работы 483-го маршрута. В связи с этим было принято решение об оперативном изменении стоимости уже сейчас, не дожидаясь весеннего периода», — объяснил замминистра регионального Миндора Александр Егоров.

Так, теперь для пассажиров, которые совершают поездки в пределах Челябинска, стоимость проезда составляет 23 рубля как при наличной оплате, так и при оплате картой. Тем, кто следует по маршруту Старокамышинск — Челябинск, придется заплатить 38 рублей и 33 рубля соответственно.

Подробнее о том, как изменились действующие маршруты с 1 января 2022 года, можно узнать в материале ИА «Первое областное».