В Тракторозаводском районе Челябинска спилят более полусотни тополей и берез

Мэрия обещает компенсационную высадку крупномеров вдоль дорог

В Челябинске в Тракторозаводском районе с понедельника, 16 августа, начнется вырубка 63 сухостойных берез и тополей. Деревья снесут у проезжей части вдоль улицы Бажова и Бродолкалмакского тракта. Компенсационная высадка будет проведена в том же районе, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации района.

Разрешение на снос и пересадку деревьев выдало управление экологии и природопользования города Челябинска. Вырубку 63 деревьев проведут по улице Бажова от проспекта Победы до Бродокалмакского тракта и по Бродокалмакскому тракту от улицы Мамина до Курганского шоссе.

Напомним, на северо-западе Челябинска на Комсомольском проспекте вырубили почти два десятка сухостойных деревьев. Также в конце августа должны завершиться работы по благоустройству бульвара вдоль Комсомольского проспекта — от сквера Красного Урала до улицы Молодогвардейцев. Как ранее сообщал глава Курчатовского района Сергей Антипов, это будет большая прогулочная зона с лавочками, велодорожками, малыми формами и освещением.