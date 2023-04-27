В Челябинске в доме директора комбината питания прошли обыски

По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о мошенничестве

27 апреля в Челябинске силовики провели обыски в доме главы АО «Уральский комбинат питания», обеспечивающего челябинские школы и детские сады продуктами, Игоря Волового. СК и полиция проводят оперативные мероприятия, сообщил источник ИА «Первое областное».

По предварительным данным, возбуждено дело о мошенничестве.

АО «Уральский комбинат питания» — преемник «Комбината школьного питания Ленинского района Челябинска, созданного 1 сентября 1976 года как структурное подразделение Ленинского треста столовых. На сегодняшний день предприятие осуществляет поставку продуктов питания в социальную сферу Челябинска. На базе пищеблоков Челябинска и Еманжелинска налажено производство.

В летнее время комбинат обеспечивает питанием городские и загородные детские лагеря.

Напомним, ранее УФАС завело дело на челябинскую школу № 127 из-за ее контракта с вышеуказанным комбинатом. Речь шла о сделке в 3,5 млн рублей. В антимонопольной службе также отметили, что проводят проверку в отношении самого «Уральского комбината питания». Тогда проверяющие заподозрили антиконкурентное соглашение в действиях организаторов питания.

А в феврале этого года предприятие стало фигурантом скандала с массовым отравлением детей в челябинском лицее.