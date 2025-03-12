В Челябинске в 25‑й раз состоится фестиваль моды «Платье города»

В этом году дизайнеры представят свои коллекции в Театре оперы и балета

В Челябинске готовится к открытию 25-й фестиваль моды «Платье города». Это значимое событие в культурной жизни города стало его визитной карточкой. За четверть века в фестивале приняли участие более полутора тысяч дизайнеров. В этом году они также представят свои коллекции на сцене Театра оперы и балета имени Глинки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«„Платье города“ — это не только демонстрация таланта уже известных модельеров. Фестиваль дает возможность молодым дизайнерам, в том числе из Челябинской области, заявить о себе, обменяться опытом с коллегами и найти своих заказчиков. В этом году свои коллекции представят дизайнеры из Озерска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Костаная и Республики Саха», — считает один из организаторов мероприятия Светлана Клименко.

Особое внимание в этом году будет уделено стилистам. Организаторы планируют привлечь их из крупных магазинов города, чтобы продемонстрировать, как можно создавать стильные образы, сочетая одежду и аксессуары.

За 25 лет в фестивале приняли участие более полутора тысяч дизайнеров. Организаторы уверены, что «Платье города» играет важную роль в популяризации российской моды и помогает отечественным дизайнерам закрепиться на рынке.

Зрителей ждет яркое шоу, демонстрация последних модных тенденций и, конечно же, возможность оценить талант и мастерство российских дизайнеров.

Мероприятие пройдет 26 марта в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки. Начало в 18:30.

Возрастное ограничение: 0+