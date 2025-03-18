Дизайнер Ольга Малярова представит коллекцию «Девичьи грезы» в Челябинске

Ранее она произвела фурор на показе моды «Платье города — 2024»

Известный дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова станет хедлайнером фестиваля моды «Платье города — 2025» в Челябинске. В этом году она готовит зрителям премьерный показ новой коллекции «Девичьи грезы». Представят свои наработки также известные и начинающие дизайнеры из России и ближнего зарубежья, а само мероприятие состоится в Театре оперы и билета имени Глинки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году «Платье города» в Челябинске пройдет в 25-й раз. К этой юбилейной дате организаторы готовят множество сюрпризов, но один уже известен точно: как и в прошлом году, в центре внимания зрителей будет известный дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова. Она представит коллекцию «Девичьи грезы».

«Ей у нас в прошлом году очень понравилось. Когда мы пригласили ее вновь принять участие в челябинском фестивале моды, она тут же согласилась. Она сказала: „Я влюбилась в ваш театр, никто не предоставляет таких роскошных площадок для показа мод!“ Впрочем, уверена, что искушенная челябинская публика по достоинству оценит работы и других дизайнеров», — отметила руководитель имидж-клуба «Светлана», один из организаторов фестиваля моды Светлана Клименко.

Планируется, что в Челябинске представят свои коллекции дизайнеры из Озерска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Организаторы полагают, что вызовут большой интерес у южноуральцев коллекция из Казахстана и трикотажные изделия ручной работы из Якутии.

Фестиваль «Платье города» — это площадка для обмена опытом и поиска новых клиентов, способствующая популяризации российских дизайнеров и развитию модной индустрии в стране. В этом году особое внимание будет уделено стилистам, которые продемонстрируют создание стильных образов с помощью одежды и аксессуаров из крупных магазинов Челябинска.

Организаторы уверены, что фестиваль поможет российским дизайнерам закрепить свои позиции на рынке, продемонстрировав зрителям актуальные модные тенденции и свой высокий профессионализм. Событие состоится 26 марта, начало в 18:30.

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