В Челябинске увеличили число автобусов на маршрутах

В штат принято 23 водителя

В Челябинске с 10 января в штат муниципального автобусного предприятия приняли 23 водителя. В связи с этим на дорогах увеличили количество автобусов. Об этом в понедельник, 24 января, на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Активно идет прием водителей автобусов. С 10 по 13 января принято на работу 10 водителей, с 14 по 21 — 13 водителей. И обращения по их приемке и отправлению на медосмотр продолжаются. На 5 февраля мы запланировали ярмарку вакансий, которая пройдет на автобусном предприятии на Молодогвардейцев, 3», — доложил Андрей Ксензов.

Сегодня на линию ежедневно выпускают 172 автобуса.

Глава города Наталья Котова отметила, что у жителей есть вопросы по качеству обслуживания по автобусным маршрутам № 4 и 8, и потребовала проверить, связано ли это с количеством рейсов.

Напомним, в Челябинске ищут водителей общественного транспорта. Новым сотрудникам предлагают заработную плату от 38 до 45 тысяч рублей, полный соцпакет, а также помощь с выплатой ипотеки и выход на досрочную пенсию. В администрации нехватку кадров объясняют существенным обновлением подвижного состава и реализуемой транспортной реформой. Потребность возникла сразу в водителях и автобусов, и троллейбусов, и трамваев.