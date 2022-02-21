В Челябинске утвердили новый список адресов, прикрепленных к школам для зачисления первоклассников. Обновленный документ за подписью мэра Натальи Котовой опубликован на сайте администрации города. Как сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 21 февраля, в комитете по делам образования, незначительные изменения внесены из-за ввода нового жилья и сдачи образовательного центра (ОЦ) № 7.
«Распоряжение о закреплении территории за образовательными организациями обновляется ежегодно. Документ дополняется адресами домов, построенных и введенных в эксплуатацию в Челябинске. Изменения могут произойти и в случае ввода в эксплуатацию новых школ — к примеру, закреплена территория за образовательным центром (ОЦ) № 7. В 2022 году иных кардинальных, принципиальных изменений не произошло», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска.
Всего в 2022 году школы Челябинской области планируют принять 47,5 тысячи учеников первых классов. Это немного меньше, чем в прошлом году. Пробная запись для теста системы идет до конца февраля.
Напомним, в 2022 году принимать заявления и зачислять детей в школы планируется в два этапа.
Так, с 1 апреля по 30 июня заявления будут принимать в школах по прописке. Списки домов, закрепленных за школами, должны быть опубликованы не позднее чем за две недели до начала кампании — не позже 15 марта. Такие списки составляются в мэрии и публикуются на сайтах администрации, местного комитета по делам образования и на сайтах школ.
«Списки домов меняются. Это связано с тем, что появляются новые жилые дома. Или с тем, что за школой закреплена слишком большая территория и по прогнозу школа может не выдержать такой нагрузки», — говорит заместитель председателя комитета по делам образования города Челябинска Лариса Манекина.
С 5 июля по 5 сентября пройдет набор детей на оставшиеся места. Здесь подать заявление можно будет в любую школу по личному выбору.
Для зачисления в школу понадобятся свидетельство о рождении ребенка, документ о регистрации по месту жительства или временная прописка и паспорт родителя или законного представителя.
У детей с ограниченными возможностями здоровья также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).
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