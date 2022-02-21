В Челябинске утвердили новый список домов, закрепленных за школами

Незначительное перераспределение произошло из‑за ввода нового жилья и ОЦ № 7

«Распоряжение о закреплении территории за образовательными организациями обновляется ежегодно. Документ дополняется адресами домов, построенных и введенных в эксплуатацию в Челябинске. Изменения могут произойти и в случае ввода в эксплуатацию новых школ — к примеру, закреплена территория за образовательным центром (ОЦ) № 7. В 2022 году иных кардинальных, принципиальных изменений не произошло»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска.

«Списки домов меняются. Это связано с тем, что появляются новые жилые дома. Или с тем, что за школой закреплена слишком большая территория и по прогнозу школа может не выдержать такой нагрузки»,

— говорит заместитель председателя комитета по делам образования города Челябинска Лариса Манекина.