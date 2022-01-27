В Челябинской области стартует пробная запись в первые классы

Родители смогут подать тренировочное заявление в течение февраля

С понедельника, 31 января, в Челябинской области стартует тренировочная запись в первые классы. Взрослые смогут оценить удобство государственных онлайн-сервисов и подать пробное заявление в школу дистанционно. Что нужно знать о приеме детей в первый класс в 2022 году и на какие моменты обратить внимание при электронной записи в школу, рассказали эксперты во время пресс-конференции 27 января.

ДВЕ ВОЛНЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Как и в прошлом году, принимать заявления и зачислять детей в школы будут в два этапа.

С 1 апреля по 30 июня подать заявление смогут те, кто планирует отдать ребенка в школу по прописке. Списки домов, закрепленных за школами, должны быть опубликованы не позднее чем за две недели до начала кампании, то есть не позже 15 марта. Такие списки составляются в мэрии и публикуются на сайтах администрации, местного комитета по делам образования и на сайтах школ.

«Списки домов меняются. Это связано с тем, что появляются новые жилые дома. Или с тем, что за школой закреплена слишком большая территория и по прогнозу школа может не выдержать такой нагрузки», — говорит заместитель председателя комитета по делам образования города Челябинска Лариса Манекина.

С 5 июля по 5 сентября пройдет набор детей на оставшиеся места. Здесь подать заявление можно будет в любую школу по личному выбору.

Кстати, в этом году сохраняется преимущественный набор для детей из одной семьи. И если в выбранной вами школе, независимо от прописки, уже учится старший ребенок, то малыша, идущего в первый класс, примут в первую волну зачисления. Подавать заявление в этом случае можно уже в апреле.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Правила не меняются. Принести заявление можно лично, отправить «Почтой России» или дистанционно.

«В прошлом году 75% всех заявлений на зачисление в первый класс были поданы по интернету. Но родители должны помнить, что в этом случае позже они все же должны донести в школу оригиналы всех документов», — говорит первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Чтобы родители смогли заранее протестировать, как работает эта система, в регионе стартует тестовая запись в школы.

«Родители смогут подать заявление и прикрепить к нему необходимые документы с 31 января до конца февраля. Но в марте все заявления будут сброшены, а система — очищена. Пробные заявления уже не будут учитывать при зачислении», — предупреждает начальник отдела ведомственных информационных систем и цифровой трансформации РЦОКИО Тамара Орехова.

УСПЕТЬ ЗА 27 СЕКУНД

Чтобы 1 апреля не было перегрузки системы, в городах и районах Челябинской области дистанционная запись начнется в разное время: в 8:00, в 8:30, в 9:00. Точное время назовут в мэрии. Например, в Челябинске запись стартует в 9:00.

«Процедура нехитрая и занимает около пяти минут. Но у нас есть рекордсмены, которые умудрялись подать заявление за считаные секунды. Например, в Снежинске одна семья заполнила форму и отправила документы за 27 секунд. Это при том, что система не позволяет заполнять форму заранее. Ввести данные на ребенка до открытия записи не получится», — уточняет Тамара Орехова.

Эксперт признала, что такая спешка уместна, когда желающих попасть в конкретную школу больше, чем мест. Высокий спрос сохраняется на отдельные школы в нескольких городах. На селе, где обычно всего одна школа, спешить нет смысла.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ СПРОСЯТ

Для зачисления в школу нужен минимальный набор документов:

— свидетельство о рождении ребенка;

— документ о регистрации по месту жительства или временная прописка;

— паспорт родителя или законного представителя.

У детей с ограниченными возможностями здоровья также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).

Сдавать медкарту ребенка на этом этапе не нужно.

Если ребенок особенный и имеет заключение ПМПК, лучше не гнаться за местом в престижной школе, а подобрать ему коррекционный класс.

«Родители часто скрывают диагноз ребенка, и мы узнаем о нем через полгода-год. Хотя у нас есть возможность уже с первого класса подключить к обучению таких детей дефектологов», — говорит директор челябинского образовательного центра № 5 Евгений Марченко.

По словам экспертов, многие дети с тяжелыми нарушениями речи или с задержкой развития могут догнать своих сверстников за время обучения в начальной школе, но не в переполненных общих классах, а в небольших классах коррекции, где с ребятами занимаются нужные специалисты.

Всего в 2022 году школы Челябинской области планируют принять 47,5 тысячи учеников первых классов. Это немного меньше, чем в прошлом год.

«В прошлом году в школы области пришли 48 089 первоклассников. В этом планируем принять 47,5 тысячи. Чуть-чуть у нас начинается снижение числа первоклассников. Пока нет снижения в Челябинске. В областном центре мы даже ждем рост. Но в целом по области пиковым годом по зачислению в первые классы был 2021-й. Дальше будет чуть меньше, но радикального снижения нет», — замечает Елена Коузова.

Напомним, подать заявление в первый класс можно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» edu-74.ru и Региональный портал государственных услуг Челябинской области gosuslugi74.ru.