В Челябинске установят памятник знаменитому альпинисту Анатолию Букрееву

Спортсмен стал жертвой лавины в горах Непала четверть века назад

В Челябинске установят памятник знаменитому альпинисту Анатолию Букрееву, который родился в Коркино. Место, где будет стоять скульптура, еще не выбрали. Однако, как будет выглядеть памятник, уже известно. Миниатюрную копию будущего монумента презентовали в ЮУрГГПУ, где в советское время учился Букреев.

Анатолий мечтал покорить все четырнадцать гор-восьмитысячников планеты. Но успел только одиннадцать. В декабре 1997 года спортсмен погиб на горе Аннапурна в Непале. Его с товарищами накрыла лавина. Тело Букреева так и не нашли.





Итальянский альпинист Райнхольд Месснер назвал челябинца самым сильным альпинистом-высотником XX века. Имя Букреева носит один из горных пиков Казахстана, а у высокогорного стадиона «Медео» стоит памятник нашему земляку.

Челябинский памятник будет создан при поддержке администрации города Челябинска и Федерации альпинизма России.

«Среди альпинистов очень востребованы дружба, взаимопомощь, умение работать в связке. Увековечив память нашего земляка, мы хотим обратить внимание молодежи на эти ценности, чтобы каждый из них научился преодолевать трудности и в конце концов покорил свой личный Эверест», — говорит вдохновитель проекта, однофамилец легендарного альпиниста, член Общественной палаты Челябинской области Андрей Букреев.



Год назад в ЮУрГГПУ открыли памятную доску прославленному земляку. На мероприятие приезжал итальянец Симоне Моро, он поднимался в Букреевым на гору Аннапурна, но успел ухватиться за страховочную веревку и выжил.