Итальянец Симоне Моро открыл в Челябинске памятную доску погибшему в горах другу

Альпинист Анатолий Букреев стал жертвой лавины в горах Непала четверть века назад

На Южном Урале в эти дни вспоминают легендарного альпиниста Анатолия Букреева. Спортсмен был родом из Коркино, но смог добиться всемирной славы и погиб в горах четверть века назад. В четверг, 7 сентября, в педагогическом университете Челябинска, где учился Букреев, открыли памятную доску спортсмену.

«Специально к этому дню мы подняли личное дело студента Букреева. По нему видно: чем дальше учился юноша, тем меньше времени оставалось на физику и тем больше времени он уделял альпинизму», — говорит и. о. ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов.





И. о. ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов.





Личное дело Анатолия Букреева в архиве вуза.

Букреев начал покорять горы с Седого Урала, в институте уже ходил на Тянь-Шань, в армии — на Памир. Расцвета спортивной формы наш земляк достиг, когда начал тренироваться у Ерванда Ильинского в сборной Казахстана по альпинизму. Товарищи с восхищением отмечали, с какой скоростью он карабкался на хребты, — помогало давнее увлечение беговыми лыжами и изнурительные пробежки, которые он старался совершать каждый день. У Букреева была астма; чтобы расправить легкие, он пробегал по 20 километров.

«Анатолий был человеком закрытым, он жил в своем мире, даже палатку ставил на краю лагеря. Он был аскетом: ходил в пузырчатом трико, а когда обзавелся своим жильем — купил какой-то барак — внутри поставил палатку, чтобы не топить печку. И гражданской одежды у него совсем не было, только спортивная… Мне кажется, у него была сверхзадача, он ее четко знал и к ней стремился — стать профессионалом в альпинизме», — рассказывает журналист из Казахстана Галина Муленкова, знавшая спортсмена лично.

У Анатолия была мечта — покорить все четырнадцать гор-восьмитысячников планеты. Успел только одиннадцать. Но итальянский альпинист Райнхольд Месснер, покоривший их все, назвал челябинца самым сильным альпинистом-высотником XX века. Имя Букреева носит один из горных пиков Казахстана, а у высокогорного стадиона Медео стоит памятник нашему земляку.





Член Общественной палаты Челябинской области Андрей Букреев.

В конце карьеры, после распада СССР, Анатолий Букреев подался в горные гиды. Первый опыт такой работы наш земляк получил в США. В 1996 году он с напарником Робом Холлом повел группу туристов на Эверест и стал участником трагического инцидента, который принес Букрееву сомнительную популярность. Подробности этой истории позже легли в основу художественного фильма «Эверест», который сняли в 2015 году в Голливуде. Как и в жизни, герой Букреева носит в ленте свое настоящее имя и на пределе возможностей спасает из снежного плена туристов.

«К сожалению, вниз тогда спустились не все. В экспедиции были погибшие. Журналист Джон Кракауэр обвинил в этом Анатолия. Но действия альпинистов расследовала специальная комиссия, и Букреева по итогу наградили орденом за спасение людей с риском для собственной жизни. В фильме Букреев подан как положительный персонаж», — говорит Галина Муленкова.

А через год, 25 декабря 1997 года, Анатолий погиб в Непале, пытаясь покорить Аннапурну — еще один восьмитысячник. Подниматься на эту вершину Букреев отправился в связке с итальянцем Симоне Моро. Спортсменов сопровождал оператор. На высоте 6,3 километра их накрыла лавина.

Итальянец успел ухватиться за страховочную веревку, его протащило 800 метров вниз. Симоне получил тяжелые травмы рук, его одежда была изрезана в клочья, один глаз не видел, но он все-таки выжил. Анатолий Букреев и оператор погибли. Их тела не нашли.





Симоне Моро.





Старший брат альпиниста Александр Букреев.

Сегодня Симоне Моро и бывший тренер Ерванд Ильинский приехали в Челябинск, чтобы открыть в ЮУрГГПУ памятную доску Букрееву.

«Вы не представляете, насколько Анатолий знаменит по всему миру. И самое большое его достижение — это то, что он поменял мнение о русских. Благодаря своей харизме он влюбил меня в русскую культуру. Это единственный человек в мире, который заставлял меня плакать. После трагедии на горе Аннапурне я еще поднимался на такие же высокие горы. Анатолия не было рядом физически, но память о нем поддерживала меня морально. И сегодня я хочу стать послом Анатолия, его голосом по всему миру», — говорит Симоне Моро.





Памятная доска в ЮУрГГПУ.

Также на этой неделе в Историческом музее Челябинской области открылась фотовыставка «Восхождение», посвященная нашему легендарному земляку. Здесь есть детские фото и личные вещи Букреева, также представлены снятые им фотографии гор. Выставка в краеведческом музее будет работать до 31 октября.

«Среди альпинистов очень востребованы дружба, взаимопомощь, умение работать в связке. Увековечив память нашего земляка, мы хотим обратить внимание молодежи на эти ценности, чтобы каждый из них научился преодолевать трудности и в конце концов покорил свой личный Эверест», — говорит однофамилец легендарного альпиниста, член Общественной палаты Челябинской области Андрей Букреев.