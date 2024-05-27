В Челябинске усилят патрулирование пляжей к выходным

Проводить рейды будут и в местах, где купание запрещено

В первые летние выходные в Челябинске ожидается теплая погода: по данным синоптиков, температура поднимется выше +20 градусов. В мэрии ожидают наплыва отдыхающих. В связи с этим принято решение усилить патрулирование на водоемах, сообщил 27 мая на аппаратном совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Все девять муниципальных пляжей открыты, работают в штатном режиме. В предстоящие выходные ожидается довольно теплая погода, и сейчас будем делать акцент на патрулировании водных объектов, в том числе мест, запрещенных для купания. С 1 мая такая работа уже ведется», — сказал он.

По словам Александра Астахова, всего проведено 236 рейдов и вручено 218 памяток.

Напомним, бесплатные пляжи открыты на трех водоемах: озерах Смолино и Первом, а также на Шершневском водохранилище.