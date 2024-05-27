Всплески тепла и холода прогнозируют в Челябинской области в последнюю неделю весны

Ожидаются дожди

Наступила последняя весенняя неделя. В Челябинской области уходящий сезон покажет все свои капризы: вплоть до конца рабочей недели южноуральцев ждут ежедневные перепады температур и дожди. Подробнее о погоде с 27 мая по 2 июня — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах из-за кратковременных дождей в начале рабочей недели прохладно — днем +12…+17°С. Во второй половине рабочей недели погода наладится и воздух прогреется до +17…+22°С», — рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске сегодня максимум +11 градусов и небольшой дождь. Во вторник синоптики обещают переменную облачность и повышение температуры до +21 градуса. В среду и четверг в город вернутся дожди и прохладная погода до +12 градусов. В пятницу температура поднимется до +17 градусов, будет солнечно. Выходные будут теплыми — градусники покажут выше 20 градусов. Дождей синоптики не обещают.

На юге региона на один теплый день будет больше: синоптики обещают температуру выше +20 градусов во вторник и среду. В четверг кратковременное похолодание, и концу недели вновь потеплеет.

В горных районах области сегодня максимум +9 градусов и небольшой дождь. Во вторник потеплеет до +19 градусов, без осадков. В среду и четверг — до +15 и +10 градусов соответственно и дожди. С пятницы воздух начнет прогреваться до летних температур.

Синоптики подчеркивают, что долгосрочный прогноз — предварительный. За ежедневными изменениями погоды следите на нашем сайте.