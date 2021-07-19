Глава Челябинска поручила убрать мусор и скосить траву в районах города

Наталья Котова осталась недовольна, как сейчас выглядят некоторые улицы

В минувшую пятницу,16 июля, глава Челябинска Наталья Котова проконтролировала работы по содержанию улично-дорожной сети города и благоустройству. Сегодня, 19 июля, на аппаратном совещании мэр дала несколько поручений своим заместителям по результатам выезда.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложил, что на этой неделе будут организованы выезды с главами районов и руководителями подрядных организаций с целью проверки взаимодействия подрядчиков, которые работают по контрактам с мэрией, и подрядчиков внутригородских районов.

«Необходимо, чтобы в результате взаимодействия улично-дорожная сеть выглядела ухоженной»,— отметил чиновник.

Наталья Котова поручила выяснить, где за содержание отвечают администрации районов, где — собственники зданий, а где — управляющие компании, поскольку общий вид территорий не выглядит ухоженным.

«К сожалению, по пятничному выезду констатирую, что те подрядчики, которые работают на содержании улично-дорожной сети, наоборот, надлежаще содержат прилегающую, газонную часть. А управляющие компании, которые не скашивают траву вокруг многоквартирных домов, не отвечают за это. Есть места, где необходимо повторно косить траву, и есть территории, по которым вы должны точно установить, чья эта территория. Потому что, когда складываешь несколько территорий и смотришь общий вид, получается, что основная часть территории — это та, которая должна содержаться за счет собственников, по крайней мере убираться. Ваша задача — за эти два дня разобраться, и неделя срока на то, чтобы навести порядок на территории города в рамках второго кошения травы»,— поручила мэр.

Кроме того, Наталья Котова дала задание во время выездов обращать внимание на несанкционированные свалки и сразу же убирать их, а также на мусор, который бывает на территории улично-дорожной сети, и переполненные урны.

«То есть вы, Александр Астахов, который отвечает за работу управляющих компаний (замглавы Челябинска по городскому хозяйству. — Прим. ред.), главы районов и руководители подрядчиков во время выездов должны устранить причины возникающих проблем, и если не увенчается успехом, то обращаться в ГЖИ за моей подписью»,— добавила глава Челябинска.

Напомним, ранее Наталья Котова уже обращала внимание на проблему переполненных урн в городе. Тогда мэр посоветовала ставить по две урны в тех местах, где мусор скапливается слишком быстро.