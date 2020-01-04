В Челябинске уничтожают сквер на Университетской набережной

Местные жители не знают, куда обращаться за помощью.

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Жители окрестностей обратили внимание на то, что недавно посаженные в сквере ели кто-то начал ломать, водители паркуют рядом с ними свои авто, а коммунальщики буквально закидали молодые деревья расчищенным с дорожек снегом — просто какое-то наваждение.

«Забор вам, нам и им поможет», — пишет Григорий Балашов.

Однако не все считают, что территорию нужно огородить, вопрос во внутренней культуре каждого человека.

«Маргиналы и люмпены», — недовольствует Александр Ложкин.

Люди пытаются своими силами бороться за сохранение сквера, но пока у них ничего не получается.