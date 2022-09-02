В Челябинске цены на такси выросли вдвое

В час пик алгоритмы агрегаторов указывают на высокий спрос

Вечером 2 сентября в Челябинске в полтора-два раза выросли цены на такси. Чтобы в 18:00 доехать из Паркового до Площади Революции, в сервисе «Яндекс. Такси» придется заплатить 463 рубля. Поездка по тарифу «Эконом» из Ленинского до центра будет стоит 387 рублей.



Обычно дорога из Паркового до центра стоит около 200-250 рублей. Алгоритмы приложения фиксируют высокий спрос. В центре города, по данным «Яндекса», пробки в 6 баллов.

Напомним, в августе челябинске таксопарки обновили тарифы. Средняя цена по тарифу «Эконом» выросла примерно на 7-10 рублей.