«Яндекс.Такси» повышает цены на поездки по Челябинску

На стоимость заказа влияют алгоритмы агрегатора

«Если раньше поездка в Челябинске длиной 7 км и 13 минут могла стоить 133 рубля в „Экономе“, то теперь ее стоимость будет достигать 140 рублей. В моменты высокого спроса коэффициент на поездки в такси корректируется алгоритмами динамического ценообразования»,

— рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

«Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие — повышенный коэффициент будет срабатывать реже»,

— объяснили в «Яндекс.Такси».