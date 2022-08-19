В Челябинске таксопарки совместно с «Яндекс.Такси» обновляют тарифы. Об этом сообщили в пресс-службе агрегатора, уточнив, что значительного роста цен не будет.
«Если раньше поездка в Челябинске длиной 7 км и 13 минут могла стоить 133 рубля в „Экономе“, то теперь ее стоимость будет достигать 140 рублей. В моменты высокого спроса коэффициент на поездки в такси корректируется алгоритмами динамического ценообразования», — рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».
В первой половине этого года челябинцы при заказе такси часто попадали на повышенный коэффициент. По данным пресс-службы, на это повлияла нехватка водителей и машин.
«Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие — повышенный коэффициент будет срабатывать реже», — объяснили в «Яндекс.Такси».
По словам пресс-службы, решение об изменении тарифов приняли так, чтобы компенсировать рост цен на обслуживание и содержание машин, а также чтобы оставаться сервисом, доступным для большинства горожан.
Автомобили «Яндекс.Такси» начали курсировать по Челябинску в 2016 году. Горожане чаще всего сталкиваются с тем, что поездка выросла в цене, по утрам и вечерам, во время ливней, снегопадов и пробок.
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