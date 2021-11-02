В Челябинске цены на такси выросли в два раза

Причиной увеличения стоимости поездок стал выпавший минувшей ночью снег

Минувшей ночью в Челябинске выпал снег. И хотя пробки в городе пока всего три балла, сервисы такси увеличили стоимость поездок почти в два раза.

Так, добраться до центра Челябинска из любого района можно минимум за 350 рублей, причем такую цену выставили почти все популярные сервисы такси. Жителям Северо-Запада придется заплатить еще больше — от 420 рублей. Даже за самые короткие поездки челябинцам этим утром придется отдать минимум 200 рублей.

Отметим, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем в Челябинске также будет идти снег.